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Quartier résidentiel Superbe appartement familial à arnona, proche de baka – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$2,854
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ID: 38554
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Israel Eldad, 2

À propos du complexe

À louer dans le quartier prisé d'Arnona, appartement de 4 pièces de 97 m² en excellent état, offrant une distribution particulièrement fonctionnelle. Situé au premier étage avec ascenseur, il comprend un parking privé, un mamad, un balcon agréable ainsi que des espaces généreux pensés pour le confort quotidien. À proximité immédiate de Baka, des écoles, commerces, cafés, transports en commun et de toutes les commodités qui font d'Arnona l'un des secteurs les plus recherchés de Jérusalem. Disponible à partir du 1er août.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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