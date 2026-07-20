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Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans un bel immeuble, kiryat leumi, rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,80M
;
9
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ID: 38815
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Référence : RL 111 Quartier : Kiryat Leumi Immeuble récent 5 pièces dont mamad Surface de 130 m² Mirpeset de 14 m² 10e étage avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain Cave attenante à l'appartement Parking privé Gardien dans l'immeuble

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
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Épiceries
Loisirs

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