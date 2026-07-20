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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, proche de la mer, spacieux

Netanya, Israël
depuis
$1,74M
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8
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ID: 38724
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Référence: NT 222 Quartier: Poleg, en bord de mer proche des commerces et des restaurants 4 pièces dont mamad Surface de 147 m2 Terrasse de 17 m2 avec vue sur la mer 4e étage avec ascenseurs Grand séjour, salle à manger et cuisine 3 chambres à coucher Master Climatisation 2 salles de bain, 3 toilettes Parking privé sous terrain Prestations de l’immeuble : gardien, salle de sport, salle des résidents, piscine Bel appartement clair et spacieux

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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