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Quartier résidentiel Kikar rabin - kikar hamedina - tama 38/2

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,74M
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8
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ID: 38318
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 108

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, proche du tramway, du Kikar Rabin, du Kikar Hamedina et face au country ! 1er étage, 3,5 pièces, 104m2, 2 expositions : Nord, Ouest. Début de procédure de tama 38/2 (destruction et nouvelle construction).

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Tel-Aviv, Israël
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