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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique, proche de la mer, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38575
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beer Hofmann, 13

À propos du complexe

Magnifique 2 pièces entre Florentine et Jaffa (Moshava Americaine). 50 m² + 7 m² de terrasse. Loué 7500 shekels par mois. Idéal pied-à-terre !

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Tel-Aviv, Israël
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