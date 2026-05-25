  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Rishon LeZion
  4. Quartier résidentiel

Quartier résidentiel

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,95M
;
8
Laisser une demande
ID: 36868
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Herzl, 52 Old Central Bus Station

À propos du complexe

למכירה דירת 4 חד' | מעלית וחניה טאבו | שכונת רמז בראשל"צ דירת 4 חדרים כ- 90 מ"ר קומה 1 מתוך 7 יחידת הורים • מעלית • חניה בטאבו • חלל אירוח גדול ומרווח • 2 שירותים • 2 חדרי שירות • 3 דיירים בקומה • 3 כיווני אוויר: מערב | מזרח | צפון • דירה מוארת, מאווררת ונעימה לאורך כל היום • מזגנים עיליים • סורגים • בניין שמור מאוד ומטופח! • מקלט מסודר • פינוי מיידי – מפתחות במשרד • מתאים למגורים וגם להשקעה • הזדמנות אמיתית באזור מבוקש קרוב ליציאות, קניון עזריאלי ראשונים, רח' רוטשילד ומסגרות חינוך מהטובות בעיר!

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$5,98M
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$4,00M
Quartier résidentiel Penthouse d'exception à netivot maarav
Netivot, Israël
depuis
$793,500
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Hadera, Israël
depuis
$2,07M
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,09M
Vous regardez
Quartier résidentiel
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,95M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,37M
Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Afficher tout Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,37M
Projet Netivot Mardochée Khayat vous invite à découvrir la nouvelle prévente Appartements neufs à Netivot ! Découvrez notre projet exceptionnel situé dans un tout nouveau complexe à Netivot, où le confort et la modernité se rencontrent. Immeuble de 9 étages - Appartements de 4 pièces, d'u…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$5,14M
Vente Exceptionnelle - Villa Indépendante en Première Ligne Face à la Mer à Ashdod Adresse : Ashdod, Israël Découvrez cette villa d'exception en première ligne face à la mer Méditerranée, offrant un cadre de vie unique alliant luxe, confort et modernité. Idéalement située à Ashdod, cette p…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller