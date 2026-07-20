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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! location de magasins, proche de tel aviv

Azor, Israël
depuis
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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! location de magasins, proche de tel aviv
1
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ID: 38739
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Village
    Azor

À propos du complexe

Référence : 6863 À Azor dans le projet Afridar, proche de Ramat Gan et de Tel Aviv Location de 2 magasins Surface de 74 m² Climatisation Toilettes Possibilité d'ouvrir un stand de restauration sur place Possibilité de louer un magasin ou de le diviser Prix pour 1 magasin : 4000 NIS/mois Entrée immédiate

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Azor, Israël
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