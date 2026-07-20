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Quartier résidentiel Belle opportunité à ne pas rater ! 4 pièces à vendre dans un immeuble récent, het, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$718,320
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7
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ID: 38760
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : AS 1008 Quartier : Het, proche de toutes commodités et de la station de train Immeuble récent 4 pièces Surface de 90 m² Mirpeset de 8 m² 13e étage avec 3 ascenseurs dont un de shabbat Climatisation 2 salles de bain Parking privé

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Ashdod, Israël
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