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Quartier résidentiel À vendre – appartement entiÈrement rÉnovÉ sur nordau – prix en forte baisse !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,03M
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ID: 38441
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

À propos du complexe

• Appartement 3 pièces entièrement rénové par un architecte d'intérieur • 96 m² de surface habitable • Mirpeset agréable de 10 m² permettant de profiter de l'extérieur • Situé au 2ᵉ étage • Ascenseur • Sans parking • Miklat • Immeuble ancien, propre et bien entretenu • Vue dégagée, apportant luminosité et sensation d'espace

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Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
Loisirs

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