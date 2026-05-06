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Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer

Herzliya, Israël
depuis
$2,27M
06/05/2026
$2,27M
05/05/2026
$2,26M
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ID: 35745
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Zamenhof

À propos du complexe

maison de 247 m2 sur 2 niveaux. sur un terrain de 424 m2 A renover .gros potentiel . possibilite d agrandissement et de construire une piscine. la maison est situee dans une impasse proche de la route 2 .

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
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