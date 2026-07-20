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Quartier résidentiel Terrain à vendre – youd zayin, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,64M
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Quartier résidentiel Terrain à vendre – youd zayin, ashdod
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ID: 38583
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : AS 1007 Quartier : Youd Zayin Terrain à vendre Surface : 314 m² Permis de construire valable jusqu'en février 2027 2 étages + sous-sol + terrasse sur le toit + piscine

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Ashdod, Israël
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