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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, dans un immeuble neuf, neuf, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,97M
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ID: 38250
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaMaccabi, 43

À propos du complexe

magnifique 3.5 pieces 86 m2 + 14 m2 de terrasse situe entre le parc ayarkon et yeuda amaccabi immeuble neuf parking ascenseur a ne p;as louper !!!!!!!!!!!!!

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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