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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, magnifique, proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,95M
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ID: 38664
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 46

À propos du complexe

Reference : TL 2409 Quartier proche de la mer . 3 pièces de 70 m2 + 6 m2 de terrasse . Au 1er étage donne a l'arrière ( très calme ) avec ascenseur. Mamad. Il est vendu avec une place de parking. Vaad bait:350nis Arnona:850 nis

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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