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Quartier résidentiel Midtown - 3 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
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ID: 38361
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Menachem Begin

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans la magnifique tour Midtown ! La tour située dans le centre de Tel-Aviv, près des jardins de Sarona, Azrieli, du centre-ville et facilement accessible en transports en commun, avec entrée et sortie de la ville. L'immeuble offre des services complets, dont un lobby luxueux avec garde 24h/7j, salle de sport et piscine extérieure et plus encore... ! L'appartement est lumineux et confortable. 11ème étage avec 6 ascenseurs. 3 pièces. 68 m² + 10 m² de terrasse. 1 place de parking. Mamad. Vue dégagée. Prix : 3,400,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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