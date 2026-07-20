Quartier résidentiel Villa spacieuse avec de belles prestations, accueillante et confortable

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Villa spacieuse avec de belles prestations, accueillante et confortable, complètement rénovée et parfaitement entretenue. D'une superficie de 210 m² répartie sur 3 niveaux chacun accessible par un ascenseur privatif, elle est entièrement climatisée. Située dans un quartier calme et recherché, elle dispose d'un grand jardin, d'un parking pour 2 voitures et d'un grand appartement au dernier étage. Idéale pour deux familles, la maison possède une grande cuisine cachère équipée avec deux éviers et deux lave-vaisselles avec un accès à la terrasse. Parfaite pour une famille nombreuse ou pour ceux qui recherchent un cadre de vie haut de gamme. À visiter absolument !
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour