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Quartier résidentiel Villa spacieuse avec de belles prestations, accueillante et confortable

Ashdod, Israël
depuis
$1,51M
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4
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ID: 38827
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Villa spacieuse avec de belles prestations, accueillante et confortable, complètement rénovée et parfaitement entretenue. D'une superficie de 210 m² répartie sur 3 niveaux chacun accessible par un ascenseur privatif, elle est entièrement climatisée. Située dans un quartier calme et recherché, elle dispose d'un grand jardin, d'un parking pour 2 voitures et d'un grand appartement au dernier étage. Idéale pour deux familles, la maison possède une grande cuisine cachère équipée avec deux éviers et deux lave-vaisselles avec un accès à la terrasse. Parfaite pour une famille nombreuse ou pour ceux qui recherchent un cadre de vie haut de gamme. À visiter absolument !

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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