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Quartier résidentiel Projet - sarona - 4 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,95M
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ID: 38308
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Aluf Kalman Magen, 3 Sarona Market

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le luxueux complexe de Sarona ! Livraison pour août 2025 ! Étage élevé avec ascenseurs 4 pièces 2 salles de bain 104m² + 9m² de terrasse avec vue dégagée 1 parking Haut standing avec cuisine de 4,8 mètres avec îlot Marbre de haute qualité Appartement rénové par un architecte Tout l'appartement a été rénové au-delà du standing habituel Prix : 5,950,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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