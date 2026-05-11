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Quartier résidentiel Bonne affaire rue dizengoff a 41000 shekels du m2

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,25M
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11
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ID: 36548
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 222

À propos du complexe

À vendre en exclusivité Dans le vieux nord, près de la mer et du très prisé complexe Basel ? Rue Dizengoff (Dizengoff Nord, à proximité de la rue Hatanya) Dans un immeuble bien entretenu et sécurisé, au 3ème étage Un appartement lumineux et spacieux de 102 m², exposé sud et ouest Divisé en 2 appartements rénovés et actuellement loués. Chaque appartement comprend 2 pièces, générant un revenu de 13 500 NIS Un abri est disponible dans l'immeuble

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Tel-Aviv, Israël
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