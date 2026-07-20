Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, magnifique, vue sur la mer

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Référence : TL 2632
Quartier : 2e ligne de mer, Ben Yehuda/Bograshov, à seulement quelques pas des plages !
Penthouse d’exception de 4 pièces, vue mer imprenable
Surface de 125 m2
Terrasse de 45 m2 avec vue dégagée sur la mer et la ville
Ascenseur privatif avec accès direct à l’appartement
Penthouse moderne et lumineux, style contemporain et raffiné
Séjour avec cuisine ouverte sur la salle à manger
3 chambres spacieuses
3 salles de bains élégantes
Droit de construire une piscine privée sur le toit
Une opportunité rare dans un emplacement de prestige !
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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