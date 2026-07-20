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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, magnifique, vue sur la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,18M
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ID: 38727
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2632 Quartier : 2e ligne de mer, Ben Yehuda/Bograshov, à seulement quelques pas des plages ! Penthouse d’exception de 4 pièces, vue mer imprenable Surface de 125 m2 Terrasse de 45 m2 avec vue dégagée sur la mer et la ville Ascenseur privatif avec accès direct à l’appartement Penthouse moderne et lumineux, style contemporain et raffiné Séjour avec cuisine ouverte sur la salle à manger 3 chambres spacieuses 3 salles de bains élégantes Droit de construire une piscine privée sur le toit Une opportunité rare dans un emplacement de prestige !

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Tel-Aviv, Israël
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