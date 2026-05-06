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Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique

Jérusalem, Israël
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Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique
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ID: 36095
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Anilevitch, 71

À propos du complexe

Penthouse d’exception avec vue à couper le souffle ! Découvrez ce splendide 4 pièces de 117 m², conçu avec soin et raffinement, alliant luxe, confort et matériaux de qualité supérieure. Une immense terrasse de 25 m² orientée plein ciel offre une vue dégagée imprenable et baigne l'appartement de lumière naturelle. La suite parentale dispose de sa propre salle de bain privative, et chaque détail de l’appartement a été pensé pour offrir une qualité de vie unique. Situé dans un immeuble moderne et haut de gamme, avec des finitions de très haut standing, le bien comprend également 2 places de parking privées et une cave attenante. Un bien rare, une opportunité à ne pas manquer pour vivre le confort, l’élégance et l’exception.

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Jérusalem, Israël
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