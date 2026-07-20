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Quartier résidentiel Tama 38/2 - proche mer - ben-gurion

Tel-Aviv, Israël
depuis
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Quartier résidentiel Tama 38/2 - proche mer - ben-gurion
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ID: 38313
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arnon, 18

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche du Boulevard Ben-Gurion et à quelques pas de la mer ! Immeuble en procédure de Tama 38/2 (destruction de l'immeuble existant et nouvelle construction). Aujourd'hui l'appartement est de 55m² + 4m² de balcon au rez-de-chaussée. Après le Tama 38/2, l'appartement sera de 60m² + 14m² de terrasse au 1er étage + 1 parking souterrain. Le propriétaire recevra le prix d'une location durant toute la construction. Prix : 4 230 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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