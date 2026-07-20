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Quartier résidentiel Proche mer - bograshov - mamad

Tel-Aviv, Israël
depuis
$869,200
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ID: 38365
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 7

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, proche de Bograshov et de la mer ! Immeuble récent 3ème étage avec ascenseur 2 pièces Mamad 38m² + 6m² de balcon Calme et lumineux 2 expositions : Sud, Ouest Parfait pour un investissement comme pour y habiter Prix : 2 650 000₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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