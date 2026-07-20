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Quartier résidentiel Magnifique cottage neuf de haut standing - grand jardin et piscine privée

Ashdod, Israël
depuis
$2,38M
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8
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ID: 38721
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : AS 974 Quartier : Youd Zain Magnifique cottage neuf de haut standing 5 pièces Surface de 200 m2 Jardin Piscine privée Climatisation Possibilité d'aménager un sous-sol avec une unité indépendante Parking

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Ashdod, Israël
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