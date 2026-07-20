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Quartier résidentiel Bonne occasion à ne pas rater ! idéal pied-à-terre, joli 3 pièces entièrement rénové à vendre au cœur de la ville, levontin, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,59M
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ID: 38744
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2669 Quartier : Levontin, au cœur d'un secteur recherché à proximité immédiate du boulevard Rothschild, proche des cafés, commerces et transports Immeuble récent bien entretenu Superbe appartement de 3 pièces dont mamad Surface de 70 m² Mirpeset de 11 m² 2e étage avec ascenseur Climatisation Cuisine moderne équipée Appartement rénové, lumineux et très bien agencé Parking privé Cave

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Tel-Aviv, Israël
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Épiceries
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