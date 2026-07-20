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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, investi, au centre, bon emplacement, etage haut avec vue, grand, proche de la mer, bien agencé, dans un immeuble neuf, neuf, bel appartement

Bat Yam, Israël
depuis
$1,14M
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ID: 38643
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaSar Rabinovich

À propos du complexe

Référence: BY 189 Quartier: Park Hayam proche de la mer 4 pièces Surface: 121 m2 Terrasse: 14 m2 14e étage avec ascenseur Magnifique baies vitrées Climatisation Mamad Parking souterrain Prestation de l’immeuble : salle de sport, gardien

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Bat Yam, Israël
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