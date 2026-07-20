Quartier résidentiel Grand 4 pièces à vendre, vue imprenable sur la mer, netanya

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Référence : NT 223
Quartier : Nat 600 - Galey Yam
Emplacement idéal : à quelques minutes à pied de la mer, de la promenade, des cafés et restaurants, dans une résidence paysagée et bien entretenue
Spacieus appartement de 4 pièces dont mamad
Surface de 124 m²
Mirpeset de 14 m² avec vue imprenable sur la mer
Rénovation haut de gamme récente
Salon lumineux et spacieux, cuisine moderne entièrement équipée
2 salles de bain
Cave privative
Parking privé
Immeuble résidentiel de prestige avec services complets : Hall d'entrée élégant avec sécurité 24h/24 et 7j/7, 4 ascenseurs dont un de shabbat, piscine et salle de sport
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
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