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Quartier résidentiel Grand 4 pièces à vendre, vue imprenable sur la mer, netanya

Netanya, Israël
depuis
$1,74M
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8
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ID: 38814
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Référence : NT 223 Quartier : Nat 600 - Galey Yam Emplacement idéal : à quelques minutes à pied de la mer, de la promenade, des cafés et restaurants, dans une résidence paysagée et bien entretenue Spacieus appartement de 4 pièces dont mamad Surface de 124 m² Mirpeset de 14 m² avec vue imprenable sur la mer Rénovation haut de gamme récente Salon lumineux et spacieux, cuisine moderne entièrement équipée 2 salles de bain Cave privative Parking privé Immeuble résidentiel de prestige avec services complets : Hall d'entrée élégant avec sécurité 24h/24 et 7j/7, 4 ascenseurs dont un de shabbat, piscine et salle de sport

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Netanya, Israël
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Alimentation et boissons
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