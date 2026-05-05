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Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
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10
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ID: 36303
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

Appartement charmant avec terrasse dans le quartier Shenkin, Tel-Aviv Un emplacement exceptionnel en plein cœur de Tel-Aviv, juste en face du parc Shenkin, dans l'un des quartiers les plus vivants, recherchés et agréables de la ville. Caractéristiques de l'appartement : • Rez-de-chaussée confortable et lumineux • 57 m² d'intérieur • Terrasse de 10 m² • Mamad (pièce sécurisée) Commodités à proximité : • Parc Shenkin juste en face • Cafés, bars et restaurants • Boutiques, concept stores et commerces • Pharmacies, supermarchés et services essentiels • À proximité du boulevard Rothschild • Transports en commun très accessibles • Quartier vivant, artistique et convivial

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Tel-Aviv, Israël
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