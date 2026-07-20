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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,56M
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ID: 38708
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2500 Quartier: Noga Immeuble neuf dont l’architecte est Bar Orian Magnifique penthouse 4 pièces Surface de 155 m2 Terrasse de 100 m2 avec magnifique vue sur la mer Possibilité de construire une piscine 5e et dernier étage avec ascenseur Climatisation 2 places de parking privé

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Tel-Aviv, Israël
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