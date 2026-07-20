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Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - kempinski

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
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10
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ID: 38367
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Trumpeldor, 12

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme derrière le Kempinski et à quelques pas de la mer. 2e étage avec ascenseur. 3 pièces, 2 salles de bain. 80 m² + balcon. 2 expositions : sud et ouest. Calme et lumineux. 1 place de parking. Prix : 5 500 000 sh

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Tel-Aviv, Israël
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