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Quartier résidentiel Magnifique bien rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche mer 5 min - À ne pas manquer !

Tel-Aviv, Israël
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$1,89M
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Quartier résidentiel Magnifique bien rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche mer 5 min - À ne pas manquer !
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ID: 38421
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bernstein Cohen, 5

À propos du complexe

Réf. barslom - À 8 min de la mer

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Tel-Aviv, Israël
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