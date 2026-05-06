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Quartier résidentiel à quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, le plus luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard.

Tel-Aviv, Israël
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ID: 35527
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 224

À propos du complexe

À vendre, à quelques minutes à pied de la mer et à proximité de l’hôtel Hilton, dans le vieux nord de Tel-Aviv : appartement de 3 pièces à vendre, le plus luxueux, entièrement neuf, avec parking standard. Entièrement meublé, y compris, tout le mobilier et les appareils électroménagers de marque Miele, et bien plus encore. Pour plus d’informations, prix sur demande. Aya

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Tel-Aviv, Israël
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