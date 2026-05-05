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Quartier résidentiel Basel square ! 3 pièces rénové à neuf avec ascenseur

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,59M
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ID: 36358
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ashtori HaPirhi, 14 Divinna

À propos du complexe

Sublime 3 pièces rénové à neuf et entièrement meublé et équipé avec goût. Immeuble d'angle avec ascenseur, calme et verdoyant. Beau living, 2 grandes chambres à coucher, 2 salles de bain et un balcon donnant sur rue. Quartier résidentiel et vivant avec énormément de commerces.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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