  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, grand, proche de la mer, spacieux, vue sur la mer

Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, grand, proche de la mer, spacieux, vue sur la mer

Ashdod, Israël
depuis
$4,264
;
10
Laisser une demande
ID: 38660
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence: 6542 Quartier: Youd Alef Villa de 6 pièces sur 2 étages dont mamad Surface: 270 m2 habitable sur terrain de 600 m2 Grande terrasse sur le toit de 180 m2 avec vue sur la mer Climatisation 3 salles de bain 4 toilettes Entrée flexible

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Immeuble neuf – centre-ville
Netanya, Israël
depuis
$783,920
Quartier résidentiel Tour david - vue mer imprenable - spa à la maison !
Netanya, Israël
depuis
$3,41M
Quartier résidentiel 3 pièces à la marina d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$442,800
Quartier résidentiel Tour de luxe – vue mer – neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,21M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, grand, proche de la mer, spacieux, vue sur la mer
Ashdod, Israël
depuis
$4,264
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse
Quartier résidentiel Penthouse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,38M
Réf SHO - Magnifique duplex penthouse de 148 m² habitables + 142 m² de terrasse avec 3 parkings, situé au cœur de Tel Aviv
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
magnifique appartement situe entre la mer et la rue roupine 4 mn les pied dans le sable a ne pas louper
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces
Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces
Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces
Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces
Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces
Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces
Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Spacieux 4 pièces ensoleillé, rénové, triple exposition, 2 balcons dont 1 souccah, vue sur parc, ascenseur Chabbat, cave et parking privé. 4 400 000 ₪. Frais d'agence : 2% + TVA. Michael 0523202488
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller