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Quartier résidentiel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim

Tel-Aviv, Israël
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ID: 38776
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Lipkin Shahak, 13

À propos du complexe

sublime appartement situe a 8 mn de la mer entre l'hilton et la mer 63 m2 + 8 de balcon parking ascenseur a ne pas louper !!!!!!!!!!!!!!

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Tel-Aviv, Israël
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