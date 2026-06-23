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Propriétés d'investissement à vendre en Tanzanie

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Investissement 42 m² dans Paje, Tanzanie
Investissement 42 m²
Paje, Tanzanie
Surface 42 m²
Nombre d'étages 8
Prévente dans la première ligne de l'océan premium.Du studio 40 m2 au penthouse royal 800 m2…
$90,000
T.V.A.
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