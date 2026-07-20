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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec terrasse, calme, proche de la rue shenkine - À ne pas manquer !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,84M
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ID: 38432
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Gruzenberg, 25

À propos du complexe

Idéal pied-à-terre dans magnifique immeuble style Bauhaus. 3 pièces rénové avec charme de 72 m² + 6 m² de balcon. Mamad, très belle hauteur sous plafond. Bien agencé, clair et spacieux.

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Tel-Aviv, Israël
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