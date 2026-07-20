Quartier résidentiel NouveautÉ À hadera – rÉsidence new soho

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Quand le plus bel appartement se trouve dans la résidence la plus prestigieuse, c'est tout simplement l'alliance parfaite !
À vendre, rue Sheshet Hayamim, au sein de la prestigieuse résidence New Soho, découvrez ce superbe appartement de 5 pièces, situé au 14ᵉ étage, offrant une vue panoramique exceptionnelle.
Les atouts de l'appartement :
? 5 pièces spacieuses avec cave privative
? Terrasse ensoleillée d'environ 21 m²
?️ 14ᵉ étage avec une vue dégagée à couper le souffle
✨ Prestations haut de gamme – il ne vous reste plus qu'à poser vos valises !
Des finitions de grande qualité :
✔️ Cuisine sur mesure réalisée par un ébéniste
✔️ Climatisation VRF économique avec contrôle indépendant dans chaque pièce
✔️ Garde-corps transparents pour la sécurité des enfants
✔️ Placards intégrés sur mesure
✔️ Parquet dans les chambres
✔️ Rideaux et luminaires design
✔️ Système de chauffage de l'eau au gaz
Les prestations de la résidence :
?️ Salle de sport moderne
? Club privé réservé aux résidents
? Grande terrasse-jardin paysagée au 6ᵉ étage, idéale pour toute la famille
? L'appartement a été entièrement conçu par une décoratrice d'intérieur, avec un soin apporté au moindre détail.
? Prix de vente : 2 480 000 ₪
? Ne laissez pas passer cette opportunité !
Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite.
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Hadera, Israël
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