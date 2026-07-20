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Quartier résidentiel NouveautÉ À hadera – rÉsidence new soho

Hadera, Israël
depuis
$8,14M
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11
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ID: 38843
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Shualei Shimshon

À propos du complexe

Quand le plus bel appartement se trouve dans la résidence la plus prestigieuse, c'est tout simplement l'alliance parfaite ! À vendre, rue Sheshet Hayamim, au sein de la prestigieuse résidence New Soho, découvrez ce superbe appartement de 5 pièces, situé au 14ᵉ étage, offrant une vue panoramique exceptionnelle. Les atouts de l'appartement : ? 5 pièces spacieuses avec cave privative ? Terrasse ensoleillée d'environ 21 m² ?️ 14ᵉ étage avec une vue dégagée à couper le souffle ✨ Prestations haut de gamme – il ne vous reste plus qu'à poser vos valises ! Des finitions de grande qualité : ✔️ Cuisine sur mesure réalisée par un ébéniste ✔️ Climatisation VRF économique avec contrôle indépendant dans chaque pièce ✔️ Garde-corps transparents pour la sécurité des enfants ✔️ Placards intégrés sur mesure ✔️ Parquet dans les chambres ✔️ Rideaux et luminaires design ✔️ Système de chauffage de l'eau au gaz Les prestations de la résidence : ?️ Salle de sport moderne ? Club privé réservé aux résidents ? Grande terrasse-jardin paysagée au 6ᵉ étage, idéale pour toute la famille ? L'appartement a été entièrement conçu par une décoratrice d'intérieur, avec un soin apporté au moindre détail. ? Prix de vente : 2 480 000 ₪ ? Ne laissez pas passer cette opportunité ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite.

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Hadera, Israël
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