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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, hauts plafonds

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
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6
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ID: 38679
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Reference : TL 2460 Au centre de Tel Aviv 3 pièces 73 m2 + 5 m2 de balcon 1 er étage Ascenseur. Très belle hauteur sous plafond.

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Tel-Aviv, Israël
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