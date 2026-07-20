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Quartier résidentiel Construction neuve - nat 600

Netanya, Israël
depuis
$2,59M
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ID: 38478
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

MAISON NAT600 sur 2 étages - 5 pièces - 195 m2 habitable + 106 m2 jardin possibilité de construire une piscine LIVRAISON FIN 2026

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Netanya, Israël
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