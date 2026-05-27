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Immobilier commercial en Tanzanie

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4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 40 m² dans Zanzibar, Tanzanie
Propriété commerciale 40 m²
Zanzibar, Tanzanie
Surface 40 m²
Nombre d'étages 8
Prévente dans la première ligne de l'océan premiumDe 40m2 studio à 800m2 penthouse royalPlus…
$90,000
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Resort Secluded Gardens dans Zanzibar, Tanzanie
Resort Secluded Gardens
Zanzibar, Tanzanie
Zanzibar, Tanzanie Boutique, élégant, charmant, hôtel privé est situé sur un terrain de 5,9 …
$6,89M
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RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM dans Dar es-Salam, Tanzanie
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM
Dar es-Salam, Tanzanie
Nombre de pièces 36
Surface 80 573 m²
DETAILS Resort For Sale (South Beach) Kigamboni, Dar es Salaam Introducing South Beach…
$7,50M
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International Property AlertInternational Property Alert
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE dans Sumbawanga, Tanzanie
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE
Sumbawanga, Tanzanie
Surface 147 000 m²
DETAILS MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE Discover an outstandin…
$4,00M
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