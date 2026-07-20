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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bonne occasion, dans un bel immeuble

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
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ID: 38711
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2505 Quartier: Park Tel Aviv Joli 4 pièces dont mamad Surface de 98 m2 Terrasse de 12 m2 8e étage avec ascenseur Climatisation Cave de 10 m2 Parking privé

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Tel-Aviv, Israël
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