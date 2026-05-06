Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem

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Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces.
Situé dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proche des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied du centre-ville, et d'établissements d'enseignement réputés. Tramway en prévision.
2 ascenseurs par étage dont un de shabbat et parking.
Entrée début 2027
Derniers appartements en vente :
3 pièces rez-de-jardin 60m² et 71m² de jardin
Exposition : direction nord/est
Prix : 3 950 000 sh
3 pièces rez-de-jardin 85m² et 26,5m² de jardin
Exposition : Nord-Est
Prix : 4 200 000 sh
4 pièces 6ème étage, 104m² et 9m² de terrasse dont une partie souccah
Exposition Nord-Est
Prix : 4 200 000 sh
4 pièces rez-de-jardin 116m² et 121m² jardin
Prix : 6 110 000 sh
5 pièces rez-de-jardin, 137m² et 27m² de jardin
Prix : 7 900 000 sh
5 pièces 5ème étage, 123m² avec 17m² de terrasse dont une partie souccah, belle vue,
Exposition : Nord-Est
Prix 5 200 000 sh
Penthouses 6 pièces
Tous les penthouses sont duplex 137m² avec 18m² de terrasse
Prix 7 700 000 sh
Paiement : 20%/80%
Autres moyens de paiement possibles sur demande
Sous réserves : les prix peuvent varier
Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence 2% plus maam (TVA)
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
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