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Quartier résidentiel Magnifique rez-de-chaussée situé dans le nord de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,56M
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ID: 38455
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Remez, 24

À propos du complexe

Magnifique rez-de-chaussée dans immeuble neuf situé entre Kikar Rabin et la rue Bloch. 4 pièces 110 m² + 39 m² de jardin avec 2 salles de bains, lumineux et spacieux, parking inclus.

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Tel-Aviv, Israël
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