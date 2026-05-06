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Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,70M
06/05/2026
$1,70M
05/05/2026
$1,69M
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ID: 35593
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Bet Shemesh

À propos du complexe

Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle, proche du matnas et de tous commerces, d'un country club et d'une piscine, avec au bas des immeubles une synagogue. La clientèle sera constituée essentiellement de clients venant de l'étranger. Livrable fin octobre 2026. 3 immeubles de 8 étages avec des appartements de 3 à 5 pièces, des rez-de-jardin ainsi que des penthouses. Seulement 3 appartements par étage. 3 pièces 83m2, terrasse de 15m2 à 23m2, parking et cave. Prix : de 2 200 000 sh à 2 300 000 sh. 4 pièces 103m2, terrasse de 20 à 27m2, parking et cave. Prix : de 2 600 000 sh à 2 700 000 sh. 5 pièces 123m2, 2ème étage, terrasse de 22m2, parking et cave. Prix : 3 000 000 sh. 5 pièces rez-de-jardin duplex 150m2, jardin de 175m2. Prix : à partir de 5 000 000 sh. Face au parc : 5 pièces 140m2 avec 2 terrasses de 35m2 et 40m2. Prix : 3 500 000 sh. Penthouses avec vue sur le parc : 7 pièces 190m2, 8ème avec 65m2 de terrasse. 6 pièces 154m2, 9ème avec 25m2 de terrasse. 6 pièces 156m2, 6ème avec 45m2 de terrasse (2 master et 4 toilettes). Prix : à partir de 5 000 000 sh.

Localisation sur la carte

Bet Shemesh, Israël
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