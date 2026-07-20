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Quartier résidentiel Appartement rare de 4.5 pièces | quartier rambam | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$738,000
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ID: 38561
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Appartement de 4.5 pièces | Rue Brandeis Appartement rare et immense de 4.5 pièces | 2 places de parking au tabu | Ascenseur – rue Brandeis, quartier Rambam * Environ 100 m² * 2 places de parking consécutives au tabu * 3ème étage sur 4 * Suite parentale * Mamad aménagé et propre dans l'immeuble * Ascenseur * Balcon de service * Grande demi-pièce – convient pour chambre d'enfant / bureau * 3 orientations : sud, nord et est – appartement très lumineux * L'appartement a été rénové * Plomberie plastique * Faux-plafonds en placo * Climatisation centrale neuve Electra 5 CV (sous garantie) * Chauffe-eau solaire * Emplacement très recherché – proche sortie de ville, train léger, Herzl, Rothschild, complexe du quartier et centre-ville

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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