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Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
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4
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ID: 35994
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 21 Teawei

À propos du complexe

Appartement 83 m², très bien situé rue Shalom Aleichem, à deux pas de Bograshov. Emplacement central recherché, proche plage, commerces et cafés. Ancien 3 pièces transformé en 2 pièces, avec très grande pièce à vivre esprit loft. Volumes généreux et distribution fluide, idéal pour un confort de vie moderne. Situé au 1er étage d'un immeuble bien entretenu. Charges très modérées. Arnona : 550 ₪ tous les deux mois. Vaad bait : 150 ₪ par mois.

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Tel-Aviv, Israël
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