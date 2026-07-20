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Quartier résidentiel Mamilla

Jérusalem, Israël
depuis
$2,624
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ID: 38629
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Hess, 8

À propos du complexe

Très bel appartement de 3 pièces, proche du King David Hotel, dans le quartier de Mamilla. Appartement neuf, entièrement meublé et très lumineux. Dispose de 2 salles de bains et 2 WC. Disponible immédiatement. Location courte durée possible. Capacité de 2 à 6 couchages.

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Jérusalem, Israël
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