  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer

Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
;
7
Laisser une demande
ID: 38607
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKerem, 7

À propos du complexe

magnifique appartement situe entre la mer et la rue roupine 4 mn les pied dans le sable a ne pas louper

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe appartement dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel À quelques minutes à pied de la mer – 3 pièces à vendre, très luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking
Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, haut standing, investi, magnifique, neuf, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,58M
Quartier résidentiel Super affaire - rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
Quartier résidentiel 2, 5 pièces avec balcon / immeuble récent avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$902,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Ideal pied a terre !!! parking !!! ascenseur !!! balcon a 4 mn de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique penthouse rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique penthouse rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique penthouse rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique penthouse rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique penthouse rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche de la mer - À ne pas manquer !
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique penthouse rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique penthouse rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche de la mer - À ne pas manquer !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,57M
Magnifique penthouse situé entre le boulevard Nordau et la mer, avec 2 belles terrasses de 30 et 20 m², ascenseur, 2 salles de bains et vue dégagée
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Produit unique ! Immeuble historique à 2 pas de l'hôtel Montefiore. Très belle hauteur sous plafond, balcon, beaux volumes. Calme. Adresse exceptionnelle
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Bord de mer
Quartier résidentiel Bord de mer
Ascalon, Israël
depuis
$347,680
Joyau à la Marina : à 50 m de la plage ! Découvrez ce charmant appartement cosy au 3ème étage d'un petit immeuble intimiste (5 étages). Emplacement de rêve : à 50 mètres de l'eau. Confort : espace optimisé avec une terrasse ensoleillée. Sérénité : mamad inclus pour une tranquillité totale. U…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller