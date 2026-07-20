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Quartier résidentiel Rare à la location - maison avec piscine

Raanana, Israël
depuis
$13,776
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Quartier résidentiel Rare à la location - maison avec piscine
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ID: 38579
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Yaacob Hazan

À propos du complexe

✨ À louer – Maison familiale avec piscine à l'ouest de Ra'anana ✨ Située dans un quartier calme et recherché de l'ouest de Ra'anana, cette maison offre un cadre de vie rare pour une famille recherchant espace, confort et extérieur. Édifiée sur un terrain de 380 m², la maison développe environ 420 m² construits avec de très beaux volumes et une vraie séparation des espaces de vie. ✔️ 8 pièces + mamad ✔️ 5 chambres à coucher ✔️ Double séjour ✔️ Grand sous-sol ✔️ Piscine privée ✔️ Jardin agréable et facile à vivre Une maison lumineuse et fonctionnelle, idéale pour une famille souhaitant profiter d'un environnement résidentiel recherché tout en restant proche des commodités.

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Raanana, Israël
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