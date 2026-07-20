Quartier résidentiel Rare à la location - maison avec piscine

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✨ À louer – Maison familiale avec piscine à l'ouest de Ra'anana ✨
Située dans un quartier calme et recherché de l'ouest de Ra'anana, cette maison offre un cadre de vie rare pour une famille recherchant espace, confort et extérieur.
Édifiée sur un terrain de 380 m², la maison développe environ 420 m² construits avec de très beaux volumes et une vraie séparation des espaces de vie.
✔️ 8 pièces + mamad
✔️ 5 chambres à coucher
✔️ Double séjour
✔️ Grand sous-sol
✔️ Piscine privée
✔️ Jardin agréable et facile à vivre
Une maison lumineuse et fonctionnelle, idéale pour une famille souhaitant profiter d'un environnement résidentiel recherché tout en restant proche des commodités.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
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