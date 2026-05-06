  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Rez-de-jardin quartier lotan

Quartier résidentiel Rez-de-jardin quartier lotan

Ascalon, Israël
depuis
$493,000
06/05/2026
$493,000
05/05/2026
$490,100
;
6
Laisser une demande
ID: 35650
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

Rez-de-jardin de 3 pièces avec beau jardin

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$1,45M
Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové, centre-ville ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$9,500
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$18,50M
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$10,98M
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Ascalon, Israël
depuis
$669,800
Vous regardez
Quartier résidentiel Rez-de-jardin quartier lotan
Ascalon, Israël
depuis
$493,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$980,560
Nouveau projet à Kiryat Hayovel, appartements du 3 au 6 pièces, composé de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages. Projet neuf livrable décembre 2026. Les espaces publics existants seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs. Un nouveau centre c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,36M
Appartement 5 pièces transformé en 4 a vendre a Ashdod dans le nouveau quartier "MAR". 4 mètres de hauteur sous plafond, climatisation parking, terrasse de 30 m2 vue mer. Etage élevé dans une résidence avec 3 ascenseurs dont un de Shabbat a proximité de la mer, d'écoles, bus,,,
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Quartier résidentiel Quartier agamim - magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Ascalon, Israël
depuis
$965,600
Quartier Agamim - Magnifique penthouse 5 pièces avec grande terrasse
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller