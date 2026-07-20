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Quartier résidentiel Appartement de caractère au cœur de talbyeh, une adresse rare à jérusalem – jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,89M
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ID: 38417
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    David Marcus, 10

À propos du complexe

À quelques pas du Théâtre de Jérusalem, dans l'une des rues les plus recherchées de Talbyeh, à l'angle avec la rue Disraeli, découvrez un appartement particulièrement agréable situé dans un immeuble intimiste de seulement 8 appartements. Ceux qui recherchent un emplacement d'exception savent combien il est difficile de trouver un bien réunissant ascenseur, parking privé couvert inscrit au cadastre, vue dégagée et triple exposition. Cet appartement de 87 m² selon la taxe d'habitation offre 3,5 pièces, un balcon ensoleillé exposé ouest, une belle luminosité naturelle et une atmosphère calme au cœur d'un environnement prestigieux. Disponible immédiatement, il constitue une opportunité idéale pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement patrimonial de qualité.

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Jérusalem, Israël
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